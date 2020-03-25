Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

В сообщении говорится, что 25 марта колонна спецтехники с российскими военными специалистами приступила к совершению марша в Бергамо с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре, которая расположена возле Рима.

Во время марша на расстояние около 600 км российских военных будут сопровождать итальянские карабинеры.

Ранее 15-й самолёт Воздушно-космических сил России с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 направился в Италию.