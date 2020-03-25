В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в Китае

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в Китае.

«Китайские коллеги точно обозначили план локализации вируса и осуществили его успешно. Безусловно, нам есть чему у них поучиться», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, КНР справилась с пиком пандемии, приняла ряд мер, направленных на эффективное лечение и профилактику.

Как добавил депутат, очень важно ускорить создание в Китае специальной свободной медицинской зоны для реализации совместных проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.