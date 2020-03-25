В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в Китае
- Reuters
«Китайские коллеги точно обозначили план локализации вируса и осуществили его успешно. Безусловно, нам есть чему у них поучиться», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, КНР справилась с пиком пандемии, приняла ряд мер, направленных на эффективное лечение и профилактику.
Как добавил депутат, очень важно ускорить создание в Китае специальной свободной медицинской зоны для реализации совместных проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.