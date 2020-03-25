Более 300 россиян вылетели на родину из Индии

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В российском посольстве сообщили о вылете из Индии в Россию 382 граждан, которые ранее не могли вернуться из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вылетели 382 человека. В их числе есть и граждане Белоруссии. Пока 33 человека остались, просто потому, что не хватило мест. Ещё, по нашей информации, около 180 человек могут находиться в делийском консульском округе. Будем прорабатывать вопрос о возвращении оставшихся граждан на родину», — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства России в Индии Андрея Фёдорова.

Уточняется, что граждане вылетели в Россию на самолёте компании «Аэрофлот» около 03:20 мск.

21 марта «Аэрофлот» сообщил о приостановке с конца марта регулярных полётов в Индию

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