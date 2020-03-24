Моди продлил общенациональный карантин в Индии из-за коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина на 21 день из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступление Моди транслировалось в Twitter.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи», — сказал он в обращении к нации.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Индии, в стране подтверждено 476 случаев заражения коронавирусом, 10 заболевших умерли, ещё 40 выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось о 341 случае заражения коронавирусом в Индии.

11 марта власти Индии до 15 апреля приостановили действие всех туристических виз.