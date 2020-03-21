«Аэрофлот» приостанавливает полёты ещё в семь стран

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Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает регулярные полёты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Аэрофлот» приостанавливает полёты ещё в семь стран
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Рейсы в Дели будут закрыты с 22 по 28 марта, в Хельсинки — с 23 марта по 2 апреля, Стокгольм — с 23 марта по 17 апреля, Баку — с 29 марта по 30 апреля, Загреб — с 24 марта по 19 апреля, Софию — с 27 марта по 17 апреля, Афины — с 24 марта по 18 апреля.

Это следует из сообщения на сайте компании.

Также «Аэрофлот» с понедельника, 23 марта, возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полётов по маршруту.

15 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в ряд городов Европы.

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