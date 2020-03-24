Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, но не может подтвердить это, потому что, по её словам, в Швеции можно сдать анализ на наличие вируса только в самых тяжёлых случаях.

«Около десяти дней назад я почувствовала ряд симптомов в то же время, что и мой отец, который вернулся со мной из Брюсселя... Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой», — написала она в Instagram.

Девушка отметила, что две недели провела дома.

Она сообщила, что в Швеции можно сдать анализ на наличие вируса только в самых тяжёлых случаях.

«Поэтому я не проходила тест на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был именно он, учитывая симптомы и обстоятельства», — добавила Тунберг.

На данный момент в Швеции зафиксировано 2286 случаев заражения новым коронавирусом и 36 смертей.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили в Брунее новый вид улиток, тяжело реагирующий на изменения климата, и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь Греты Тунберг.