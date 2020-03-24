Педерсен призвал к прекращению огня в САР из-за COVID-19

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Спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал к полному прекращению огня на сирийской территории из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Педерсен призвал к прекращению огня в САР из-за COVID-19
  • Reuters

«Сегодня я призываю к полному немедленному прекращению огня во всей Сирии, с тем чтобы предпринять все возможные усилия для подавления COVID-19 в Сирии», — говорится в заявлении Педерсена в Twitter.

Он добавил, что сирийцы уязвимы перед коронавирусом.

Ранее в Сирии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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