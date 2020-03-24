Педерсен призвал к прекращению огня в САР из-за COVID-19

Спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал к полному прекращению огня на сирийской территории из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня я призываю к полному немедленному прекращению огня во всей Сирии, с тем чтобы предпринять все возможные усилия для подавления COVID-19 в Сирии», — говорится в заявлении Педерсена в Twitter.

.@GeirOPedersen Today, I am appealing for a complete, immediate nationwide ceasefire throughout Syria to enable an all-out-effort to suppress COVID-19 in Syria. Syrians are acutely vulnerable to COVID-19. Statement: https://t.co/qgp3nR8IUb — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 24, 2020

Он добавил, что сирийцы уязвимы перед коронавирусом.

Ранее в Сирии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.