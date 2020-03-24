В Испании коронавирус выявили у почти 5,4 тысячи медиков

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Директор координационного центра предупреждений чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что почти 5,4 тыс. испанских медиков заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Испании коронавирус выявили у почти 5,4 тысячи медиков
  • Reuters

«Очевидно, что нас беспокоит ситуация в области системы здравоохранения, она сложная, 5,4 тыс. представителей медперсонала пострадали», — цитирует его РИА Новости.

По словам Симона, в некоторых больницах число заражённых больше, чем в других, и давление на систему здравоохранения разное по всей территории страны.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании приблизилось к 40 тыс.

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