Несколько штатов Австралии закрывают свои внутренние границы
- Reuters
Об этом сообщает телеканал 9News.
Сообщается, что речь идёт о штатах Западная Австралия, Южная Австралия, Квинсленд, Тасмания, а также о регионе Северная территория.
Ранее власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
23 марта во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.