Несколько штатов Австралии закрывают свои внутренние границы

Несколько штатов Австралии приняли решение о закрытии своих внутренних границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает телеканал 9News.

Сообщается, что речь идёт о штатах Западная Австралия, Южная Австралия, Квинсленд, Тасмания, а также о регионе Северная территория.

Ранее власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

23 марта во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.