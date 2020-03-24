Джонсон объявил о карантине по всей Британии

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По всей территории Великобритании вводится трёхнедельный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание: вы должны оставаться дома», — заявил он в обращении к нации, трансляция которого велась в его Twitter.

Джонсон подчеркнул, что выходить из дома будет разрешено только «по весьма ограниченному числу поводов», среди которых покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — подчеркнул британский премьер.

Помимо этого, британцам запрещается собираться в компании более чем двух человек.

Кроме того, в королевстве закроются все магазины, кроме тех, в которых продаются товары первой необходимости.

Ранее МИД Британии призвал британцев незамедлительно вернуться из других стран в связи с ограничениями, которые ежедневно вводятся во всём мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

С 21 марта в королевстве закрыты бары, пабы, рестораны, кафе, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы.

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