МИД Великобритании призвал британцев вернуться из-за рубежа

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Гражданам Великобритании настоятельно рекомендуется незамедлительно вернуться из других стран в связи с ограничениями, которые ежедневно вводятся во всём мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил британский МИД.
МИД Великобритании призвал британцев вернуться из-за рубежа
  • Reuters

«Международные поездки становятся крайне ограниченными, последуют дальнейшие закрытия маршрутов полётов, наземных границ и региональные ограничения. Британцы за границей должны связаться с туроператорами и авиаперевозчиками незамедлительно», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о закрытии по всему королевству баров, пабов, ресторанов, кафе, а также ночных клубов, театров, кинотеатров и спортзалов.

Он также выразил мнение, что Британия сможет преодолеть распространение коронавируса COVID-19 за три месяца.

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