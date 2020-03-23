На Кубе госпитализировали россиянина после заражения коронавирусом

Гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава страны Франсиско Дуран Гарсию.

По его словам, был госпитализирован россиянин 45 лет, который 20 марта прилетел из Парижа.

«21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», — сказал он.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в других странах, вернуться на родину из-за распространения COVID-19.

22 марта сообщалось, что российские авиакомпании за неделю вывезли в Россию почти 20 тыс. человек из других стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.