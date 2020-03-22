Авиакомпании России вернули за неделю почти 20 тысяч человек

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Российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Авиакомпании России вернули за неделю почти 20 тысяч человек
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация (Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории), российскими авиакомпаниями доставлены 19 942 человека, из них 4547 — иностранные граждане. За 20 и 21 марта доставлены 8256 пассажиров, из них 1268 — иностранцы», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

Все россияне, попавшие за рубежом в трудное положение из-за карантина, должны направить свои данные в загранучреждения МИД России соответствующих стран.

Ранее стало известно, что Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.

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