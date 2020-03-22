Росавиация предупредила об ограничениях международных полётов

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства России № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — говорится в сообщении.

Всего в списке рейсов-исключений значатся рейсы в столицы и крупные города 146 стран (в одну страну только один рейс).

Ранее стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян. Также ограничивается авиасообщение с Индонезией (допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар), Вьетнамом (допускаются только рейсы из Москвы в Ханой), Таиландом (допускаются только рейсы из Москвы в Бангкок) и Японией (допускаются только рейсы из Москвы в Токио).