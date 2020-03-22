Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

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RT
Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации.
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полёты Москва — Стамбул (чартерные) — при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)», — цитирует агентство ведомство.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию, также ограничивается авиасообщение с Индонезией (допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар), Вьетнамом (допускаются только рейсы из Москвы в Ханой), Таиландом (допускаются только рейсы из Москвы в Бангкок) и Японией (допускаются только рейсы из Москвы в Токио).

18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.

С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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