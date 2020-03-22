Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
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- РИА Новости
«С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полёты Москва — Стамбул (чартерные) — при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)», — цитирует агентство ведомство.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию, также ограничивается авиасообщение с Индонезией (допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар), Вьетнамом (допускаются только рейсы из Москвы в Ханой), Таиландом (допускаются только рейсы из Москвы в Бангкок) и Японией (допускаются только рейсы из Москвы в Токио).
18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.