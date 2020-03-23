В США спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом

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Главный санитарный врач США Джером Адамс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране на этой неделе ухудшится.
В США спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом он сказал NBC.

«Я хочу, чтобы американцы осознали: на этой неделе ситуация будет ухудшаться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не покидали своих домов», — сказал он.

Адамс добавил, что некоторые американцы, прежде всего молодые люди, не выполняют рекомендации властей, из-за чего коронавирус активно распространяется.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США будет развёрнута на территории Нью-Йорка, Калифорнии и Вашингтона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Американские СМИ также сообщают, что объёмы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне ситуации с COVID-19.

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