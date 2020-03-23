В трёх штатах США разворачивают Нацгвардию для борьбы с коронавирусом

Национальная гвардия США будет развёрнута на территории Нью-Йорка, Калифорнии и Вашингтона для борьбы с распространением короанвирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то (документы. — RT), что должны были, это вступило в силу», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, власти США работают также с другими американскими штатами.

«Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в США достигло 32 640.