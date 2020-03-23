В трёх штатах США разворачивают Нацгвардию для борьбы с коронавирусом

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Национальная гвардия США будет развёрнута на территории Нью-Йорка, Калифорнии и Вашингтона для борьбы с распространением короанвирусной инфекции COVID-19.
В трёх штатах США разворачивают Нацгвардию для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то (документы. — RT), что должны были, это вступило в силу», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, власти США работают также с другими американскими штатами. 

«Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в США достигло 32 640

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