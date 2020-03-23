Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender из-за юбилея Победы

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы.
Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender из-за юбилея Победы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах. Я исключаю ситуацию, что натовские планировщики не учитывали этот факт. И мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активной фазы учений», — приводит РИА Новости слова Грушко.

По его словам, отмена учений НАТО Defender на фоне пандемии коронавируса была очевидной — это доказательство того, что существует общая угроза безопасности.

Ранее стало известно, что США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить