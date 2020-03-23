Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender из-за юбилея Победы

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы.

«Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах. Я исключаю ситуацию, что натовские планировщики не учитывали этот факт. И мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активной фазы учений», — приводит РИА Новости слова Грушко.

По его словам, отмена учений НАТО Defender на фоне пандемии коронавируса была очевидной — это доказательство того, что существует общая угроза безопасности.

Ранее стало известно, что США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.