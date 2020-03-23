AP: Помпео прибыл с визитом в Афганистан
- Reuters
Отмечается, что Помпео намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.
Как сообщает агентство, госсекретарь планирует встретиться с каждым из них по отдельности, а затем провести совместную встречу.
Ранее в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с «Талибаном»* соглашения.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.