В Марокко вылетел спецрейс AZUR air для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании AZUR air вылетел в Марокко для вывоза россиян. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«AZUR air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на Родину», — рассказала представитель компании.

Она сообщила, что специальный рейс организован в соответствии с договорённостями Росавиации, Ростуризма и МИД России о мероприятиях по возврату российских граждан на территорию России из Марокко.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.