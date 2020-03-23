В Марокко вылетел спецрейс AZUR air для эвакуации россиян
- globallookpress.com
«AZUR air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на Родину», — рассказала представитель компании.
Она сообщила, что специальный рейс организован в соответствии с договорённостями Росавиации, Ростуризма и МИД России о мероприятиях по возврату российских граждан на территорию России из Марокко.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.