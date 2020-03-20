Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран

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Российских граждан в течение трёх ближайших дней планируется эвакуировать самолётами из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Росавиации.
Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран
  • РИА Новости

«В течение ближайших трёх дней планируется осуществить перевозку из Испании (три рейса — «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»); Черногории (три рейса — «Сибирь», «Победа»), Португалии (четыре рейса — «Аэрофлот»)», — заявили в Росавиации.

Кроме того, 21 марта «Аэрофлот» выполнит два рейса в Кишинёв. Отмечается, что при этом будут перевезены граждане Молдавии.

Указывается, что рабочая группа ведомства по представлению Министерства иностранных дел России обсудила список из 30 стран, по которым необходимо принять оперативные меры для доставки российских граждан. По данным Росавиации, были определены семь стран, где сложилась наиболее сложная ситуация. В список вошли Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.

«Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня, в том числе порядок взаимодействия Росавиации, загранучреждений МИД России, Ростуризма, отечественных авиакомпаний», — заявили в Росавиации.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.

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