Глава эквадорского Минздрава ушла в отставку

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Министры здравоохранения и труда Эквадора, где число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500, подали в отставку.
Глава эквадорского Минздрава ушла в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат по делам коммуникаций при администрации президента.

Отмечается, что правительство приняло отставку главы Минздрава Эквадора Каталины Андрамуньо и министра труда страны Андреса Мадеро.

Уточняется, что президент страны Ленин Морено выразил им признательность за проделанную работу.

Ранее Ленин Морено объявил в Эквадоре режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

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