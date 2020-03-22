Глава эквадорского Минздрава ушла в отставку

Министры здравоохранения и труда Эквадора, где число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500, подали в отставку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат по делам коммуникаций при администрации президента.

Отмечается, что правительство приняло отставку главы Минздрава Эквадора Каталины Андрамуньо и министра труда страны Андреса Мадеро.

Уточняется, что президент страны Ленин Морено выразил им признательность за проделанную работу.

Ранее Ленин Морено объявил в Эквадоре режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.