Анализы Пенса и его жены на COVID-2019 дали отрицательный результат

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Анализы вице-президента США Майка Пенса и его жены Карен Пенс на наличие коронавируса COVID-2019 дали отрицательный результат.
Анализы Пенса и его жены на COVID-2019 дали отрицательный результат
  • Reuters

«Рада сообщить, что результаты теста на COVID-19 отрицательные как у вице-президента, так и у второй леди Карен Пенс», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.

Отмечается, что вице-президент координирует работу Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Майк Пенс пройдёт тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, после того как у сотрудника его аппарата обнаружили заражение.

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