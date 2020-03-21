В Нью-Йорке за сутки выявлено более трёх тысяч случаев коронавируса

В американском штате Нью-Йорк за сутки зафиксировано 3254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число возросло до 10 356, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Общее число подтверждённых случаев теперь составляет 10 356. В Нью-Йорке больше случаев заражения коронавирусом, чем в любом другом американском штате», — цитирует губернатора ТАСС.

По его словам, 6211 случаев приходятся на город Нью-Йорк.

Куомо не уточнил число летальных исходов в штате.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Также коронавирусную инфекцию обнаружили у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса.