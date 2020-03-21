У сотрудника аппарата вице-президента США обнаружен COVID-2019

Коронавирус COVID-2019 обнаружен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, прямых контактов с Пенсом и с американским президентом Дональдом Трампом он не имел.

«Этим вечером мы были уведомлены, что у работника офиса вице-президента положительный результат на коронавирус» — цитирует РИА Новости пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

Уточняется, что Трамп и Пенс не имели «тесных контактов» с этим человеком.

Дальнейшие контакты данного лица ещё изучаются.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.