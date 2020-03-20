США приостановили выдачу виз во всём мире
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«В ответ на серьёзные сложности в мире в связи с пандемией COVID-19 Госдепартамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с 20 марта диппредставительства отменяют все встречи по иммиграционным и другим визам, при этом они продолжат оказание услуг гражданам США.
Ранее Госдеп сообщал о приостановке визовых услуг в большинстве государств.