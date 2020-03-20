США приостановили выдачу виз во всём мире

Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«В ответ на серьёзные сложности в мире в связи с пандемией COVID-19 Госдепартамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 20 марта диппредставительства отменяют все встречи по иммиграционным и другим визам, при этом они продолжат оказание услуг гражданам США.

Ранее Госдеп сообщал о приостановке визовых услуг в большинстве государств.