США приостановили выдачу виз во всём мире

Короткая ссылка
Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
США приостановили выдачу виз во всём мире
  • © Danita Delimont Stock Photograph
  • globallookpress.com

«В ответ на серьёзные сложности в мире в связи с пандемией COVID-19 Госдепартамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 20 марта диппредставительства отменяют все встречи по иммиграционным и другим визам, при этом они продолжат оказание услуг гражданам США.

Ранее Госдеп сообщал о приостановке визовых услуг в большинстве государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить