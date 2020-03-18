США приостановили визовые услуги в большинстве стран мира

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США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
США приостановили визовые услуги в большинстве стран мира
  • Reuters

«В качестве меры реагирования на COVID-19 Госдеп приостанавливает визовые услуги в большинстве стран. Мы возобновим их как можно скорее, однако не можем назвать точную дату к настоящему времени», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона вводит запрет на въезд людей из Мексики на территорию Соединённых Штатов.

Также Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика».

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