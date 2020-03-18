США введут запрет на въезд людей из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона вводит запрет на въезд людей из Мексики на территорию Соединённых Штатов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, возможно, уже сегодня», — сказал он, отвечая на вопрос о планах ввести такой запрет в отношении беженцев.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика».

17 марта СМИ сообщили, что учёные из американского исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали тестирование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.