США введут запрет на въезд людей из Мексики
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, возможно, уже сегодня», — сказал он, отвечая на вопрос о планах ввести такой запрет в отношении беженцев.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика».
17 марта СМИ сообщили, что учёные из американского исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали тестирование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.