США введут запрет на въезд людей из Мексики

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона вводит запрет на въезд людей из Мексики на территорию Соединённых Штатов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
США введут запрет на въезд людей из Мексики
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, возможно, уже сегодня», — сказал он, отвечая на вопрос о планах ввести такой запрет в отношении беженцев.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика».

17 марта СМИ сообщили, что учёные из американского исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали тестирование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.

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