В Испании вынесено более 30 тысяч предупреждений за нарушение карантина

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что силами правопорядка страны вынесено более 30 тыс. предупреждений за невыполнение режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

«Органами правопорядка было вынесено более 30 тыс. предупреждений, и за серьёзное неподчинение представителям властей 315 человек были задержаны», — цитирует РИА Новости Гранде-Марласку.

Он уточнил, что хочет поблагодарить тех испанских граждан, которые демонстрируют солидарное поведение.

«Мы не можем ослаблять бдительность, мы должны держать оборону», — добавил он.

Ранее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на 2833 и достигло 19 980.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить