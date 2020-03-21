В Испании вынесено более 30 тысяч предупреждений за нарушение карантина

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что силами правопорядка страны вынесено более 30 тыс. предупреждений за невыполнение режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

«Органами правопорядка было вынесено более 30 тыс. предупреждений, и за серьёзное неподчинение представителям властей 315 человек были задержаны», — цитирует РИА Новости Гранде-Марласку.

Он уточнил, что хочет поблагодарить тех испанских граждан, которые демонстрируют солидарное поведение.

«Мы не можем ослаблять бдительность, мы должны держать оборону», — добавил он.

Ранее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на 2833 и достигло 19 980.