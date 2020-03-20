Проживающая в Модене россиянка рассказала о карантине в Италии.

«Такое впечатление, как в фильме ужасов: вообще никого нет. Я еду сейчас, сзади две машины, а вся остальная дорога пустая. Обычно, когда я выезжаю в это время, здесь очень много машин, и приходится выезжать заранее, иначе просто не доедешь», — цитирует Ирину «Бизнес Online».

По её словам, все больницы в районе, где она живёт, уже заполнены, поэтому пациентов приходится определять в другие медучреждения.

Как отметила россиянка, проблема в том, что, когда граждан просили оставаться дома, они продолжали ходить в парки и в рестораны.

«И даже сейчас это делают. Теперь установили штрафы, но подобного мало», — добавила она.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.