Уроженка Уфы рассказала о ситуации с коронавирусом в Италии

Уроженка Уфы медработник Анна Смирнова рассказала о ситуации с коронавирусом в Италии.

«Есть строгие правила, которые мы должны соблюдать, о них уже много писали российские СМИ. Прежде всего это запрет появляться на улице без особой надобности. Выходя из дома, следует иметь при себе специальный сертификат, в котором указана цель визита — пойти на работу, в магазин за продуктами или в аптеку. При отсутствии такого сертификата вы можете быть оштрафованы на сумму от €206. На лице обязательно должна быть маска», — заявила она в беседе с Mkset.ru.

По её словам, до всех жителей постарались донести информацию, что при первых признаках коронавирусной инфекции не нужно идти в больницу или вызывать семейного врача. Как пояснила Смирнова, есть специальная зелёная линия — и у каждого позвонившего на неё в случае необходимости возьмут анализы.

Она также рассказала, что если пациент чувствует себя нормально, то его оставляют дома в условиях строжайшей изоляции, а если состояние пациента ухудшается, то его госпитализируют и подключают к аппарату вентиляции лёгких.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.