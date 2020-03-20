В Госдуме прокомментировали воздушную разведку НАТО у границ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT заявил, что страны НАТО не оставляют попыток получения разведывательных данных вблизи российских границ.

«К сожалению, страны блока НАТО не оставляют попыток получения разведывательных данных вблизи наших границ. Наращивается военное присутствие рядом с границами России. Учения, которые проводят страны блока НАТО, увеличиваются в десятки раз. Всё это идёт соизмеримо с наращиванием военных бюджетов, как самих США, так и стран блока НАТО», — заявил Швыткин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за прошлый год интенсивность воздушной разведки у границ России со стороны НАТО выросла на 20%.