В Госдуме прокомментировали воздушную разведку НАТО у границ России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT заявил, что страны НАТО не оставляют попыток получения разведывательных данных вблизи российских границ.
В Госдуме прокомментировали воздушную разведку НАТО у границ России
  • РИА Новости

«К сожалению, страны блока НАТО не оставляют попыток получения разведывательных данных вблизи наших границ. Наращивается военное присутствие рядом с границами России. Учения, которые проводят страны блока НАТО, увеличиваются в десятки раз. Всё это идёт соизмеримо с наращиванием военных бюджетов, как самих США, так и стран блока НАТО», — заявил Швыткин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за прошлый год интенсивность воздушной разведки у границ России со стороны НАТО выросла на 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить