Столтенберг пообещал скорое вступление Северной Македонии в НАТО

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Северная Македония «в самое ближайшее время» станет членом НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг пообещал скорое вступление Северной Македонии в НАТО
  • Reuters

Трансляция выступления Столтенберга с ежегодным докладом о состоянии альянса за 2019 год велась в его Twitter.

«После того, как все союзники (страны альянса. — RT) завершили процесс ратификации протокола о вступлении, Северная Македония в самое ближайшее время станет 30-м членом НАТО», — заявил он.

В феврале парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО.

В ноябре 2019 года Столтенберг прогнозировал, что Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года.

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