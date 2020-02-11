Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

В мае лидер Северной Македонии Стево Пендаровски назвал вступление в НАТО и ЕС приоритетом страны.

В октябре американский сенат принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сроки вступления Северной Македонии в альянс.

2 декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.