Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

«Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!» — написал Помпео в Twitter.

В мае лидер Северной Македонии Стево Пендаровски назвал вступление в НАТО и ЕС приоритетами страны.

В октябре американский сенат принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сроки вступления Северной Македонии в альянс.