Проживающий в Неаполе журналист прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Член Союза журналистов России Иван Марино, проживающий в Неаполе, прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Конкретно в Неаполе, мне кажется, правила, которые были установлены декретом правительства, соблюдаются. На улице народу очень мало. Огромная солидарность в том плане, что молодые, например, идут за покупками в супермаркет для стариков специально, чтобы они не появлялись там, где опасно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, перестало работать много заводов, но в плане продуктов питания и всего того, что нужно каждый день, ничего не приостановилось. Как отметил Марино, в супермаркетах всё есть.

Кроме того, рассказал журналист, закрыты бары и рестораны.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.