Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в Европе и США

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов оценил ситуацию с коронавирусом в Европе и США.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Соединённые Штаты справятся быстрее, поскольку у них больше финансовых возможностей.

«C европейцами будет сложнее. У них высокая мозаичность. В Евросоюзе серьёзные отличия в ресурсообеспечении в структуре здравоохранения Южной Европы от Северной Европы. При этом границы открыты», — пояснил Щелканов.

Он также отметил, что система здравоохранения Китая показала себя отлично, и ситуация близка к тому, что страна начнёт защищаться от коронавируса из Европы и США.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров на пресс-конференции в медиагруппе «Патриот» выразил мнение, что новый вирус может стать сезонным, но будет протекать в более лёгкой форме.

«К сожалению, пока препаратов по лечению нет, нет вакцин. Возможно, через год что-то будет появляться», — цитирует эксперта Nation News.

Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.