Эксперт оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС

Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.

«Я думаю, что это серьёзная угроза для Евросоюза, и мы видим, что там не столько сотрудничество развивается, сколько самоизоляция. Понятно, что разные страны имеют разный экономический потенциал, организационный уровень работы властей и другие параметры», — заявил он в беседе с Nation News.

Эксперт предположил, что координированные меры дали бы гораздо больше.

По его мнению, ЕС понесёт не только экономические, но и политические убытки.

Как считает Соколов, Европа стоит перед тяжёлым испытанием, и ей предстоит искать новые условия совместного проживания.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.