Эксперт оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС

Короткая ссылка
Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.
Эксперт оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Я думаю, что это серьёзная угроза для Евросоюза, и мы видим, что там не столько сотрудничество развивается, сколько самоизоляция. Понятно, что разные страны имеют разный экономический потенциал, организационный уровень работы властей и другие параметры», — заявил он в беседе с Nation News.

Эксперт предположил, что координированные меры дали бы гораздо больше.

По его мнению, ЕС понесёт не только экономические, но и политические убытки.

Как считает Соколов, Европа стоит перед тяжёлым испытанием, и ей предстоит искать новые условия совместного проживания.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить