Россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Греции

Российская радиоведущая Евгения Фомина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Греции.

«Мы прилетели в Афины в субботу ранним утром. Всё было спокойно», — цитирует её сайт «Аргументы и факты».

По словам Фоминой, всё стало резко меняться в воскресенье. Так, стали закрываться достопримечательности, в том числе Акрополь и театр Диониса.

«На аптеках появились объявления о том, что внутрь одновременно пускают не больше двух человек, а ещё — что распроданы все маски и дезинфицирующие средства», — заявила она.

Как сообщила Фомина, в понедельник закрылись практически все рестораны и кофейни.

«Мы поняли, что надо отсюда выбираться», — отметила радиоведущая. По её словам, их рейс отменили, но в аэропорту удалось спокойно поменять билет.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.