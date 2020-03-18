В Испании за сутки выявили более 2500 случаев заражения COVID-19

В Испании за последние 24 часа выявили 2538 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Общее количество заражённых в Испании достигло 13 716, передаёт El Mundo.

По данным главы Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симона, нынешний показатель на 18% выше цифры, которая была зафиксирована во вторник, 17 марта.

Ранее екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, в беседе с URA.RU рассказала о карантине в Италии.