В Испании за сутки выявили более 2500 случаев заражения COVID-19
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Общее количество заражённых в Испании достигло 13 716, передаёт El Mundo.
По данным главы Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симона, нынешний показатель на 18% выше цифры, которая была зафиксирована во вторник, 17 марта.
Ранее екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, в беседе с URA.RU рассказала о карантине в Италии.