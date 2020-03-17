В Испании за сутки выявили почти 2000 случаев заражения коронавирусом

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В Испании число заразившихся коронавирусом COVID-19 за день увеличилось почти на две тысячи человек, общее число инфицированных превысило 11,2 тыс.
В Испании за сутки выявили почти 2000 случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает El Pais со ссылкой на директора координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симона, за последние 24 часа было выявлено 1987 новых случаев, с начала эпидемии — 11 178. 

Число умерших за один день составило 182 человека. 563 человека находятся в тяжёлом состоянии. Выписаны 1208 человек. 

Всего на данный момент в стране умер 491 человек.

Накануне Симон заявил, что за прошедшие сутки в стране выявили примерно 1 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

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