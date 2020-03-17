Помпео оценил решение КНР об отзыве аккредитации у журналистов из США
- Reuters
«Я сожалею о принятом Китаем решении ещё более ограничить возможность осуществлять свободную деятельность журналистов», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Помпео выразил надежду на то, что китайские власти «пересмотрят своё решение».
Ранее Китай объявил о фактическом отзыве аккредитаций у нескольких американских журналистов и потребовал от пяти СМИ США представить данные о своих сотрудниках и финансах в КНР.
На данный шаг Пекин пошёл после того, как Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.