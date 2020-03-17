Китай отозвал аккредитации у ряда журналистов из США
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Об этом сообщает CGTN.
Отмечается, что в перечень попали, в частности, журналисты The Washington Post и The New York Times.
Работники американских изданий и медиа должны в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.
Также Китай потребовал от пяти СМИ США представить данные о своих сотрудниках и финансах в КНР.
Данный шаг предпринят Пекином в ответ на ограничительные меры США в отношении китайских журналистов.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.
В КНР оценили данный шаг США.