Китай отозвал аккредитации у ряда журналистов из США

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Китай объявил о фактическом отзыве аккредитаций у нескольких американских журналистов.
Китай отозвал аккредитации у ряда журналистов из США
  • Pixabay

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что в перечень попали, в частности, журналисты The Washington Post и The New York Times.

Работники американских изданий и медиа должны в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.

Также Китай потребовал от пяти СМИ США представить данные о своих сотрудниках и финансах в КНР.

Данный шаг предпринят Пекином в ответ на ограничительные меры США в отношении китайских журналистов.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.

В КНР оценили данный шаг США.

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