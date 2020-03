Китай отозвал аккредитации у ряда журналистов из США

Китай объявил о фактическом отзыве аккредитаций у нескольких американских журналистов.

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что в перечень попали, в частности, журналисты The Washington Post и The New York Times.

Работники американских изданий и медиа должны в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.

Также Китай потребовал от пяти СМИ США представить данные о своих сотрудниках и финансах в КНР.

Данный шаг предпринят Пекином в ответ на ограничительные меры США в отношении китайских журналистов.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.

В КНР оценили данный шаг США.