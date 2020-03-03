Китай оценил требование сократить число журналистов из КНР в США
- Пекин. Архивное фото / © Павел Львов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Госдепартамент США, руководствуясь мышлением холодной войны, идеологическими предрассудками, под ложным предлогом оказывает политическое давление на китайские СМИ в США. Китайская сторона выражает протест и решительно осуждает эти действия», — заявил Лицзянь.
По его словам, принятые американской стороной в отношении китайских журналистов меры абсолютно безосновательны и Пекин оставляет за собой право предпринять ответные шаги.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.