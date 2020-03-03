Китай оценил требование сократить число журналистов из КНР в США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал требование США сократить число китайских журналистов в стране до 100 человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Госдепартамент США, руководствуясь мышлением холодной войны, идеологическими предрассудками, под ложным предлогом оказывает политическое давление на китайские СМИ в США. Китайская сторона выражает протест и решительно осуждает эти действия», — заявил Лицзянь.

По его словам, принятые американской стороной в отношении китайских журналистов меры абсолютно безосновательны и Пекин оставляет за собой право предпринять ответные шаги.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.





