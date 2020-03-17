США отсрочат налоговые платежи на $300 млрд

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти Соединённых Штатов позволят налогоплательщикам отсрочить налоговые платежи на $300 млрд.

«Я ранее заявлял, что мы отсрочим платежи на $200 млрд, президент (Дональд Трамп. — RT) предложил повысить эту сумму до $300 млрд, и мы так и поступим», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, физические лица смогут отложить платежи на сумму до $1 млн, а корпорации — до $10 млн.

Мнучин уточнил, что платежи можно будет задержать на 90 дней без процентов и штрафа.

Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.