Эксперт оценил сообщения о снижении базовой ставки ФРС США

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин прокомментировал сообщения о снижении базовой ключевой ставки Федеральной резервной системы США в рамках борьбы с коронавирусом.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что ситуация свидетельствует об опасениях начала мировой рецессии.

По его словам, опасения нагнетают панику среди трейдеров, инвесторов и бизнесменов, которые оценивают действия ФРС как признание того, что ситуация критическая.

«Меры финансового оздоровления и стимулирования могут не иметь должного эффекта для реального сектора — дешёвый кредит не может заменить поставки из Китая или другой страны в условиях карантина. Так что обозначенные действия ФРС и других центральных банков — это лишь попытка отсрочки наступления глобального кризиса», — подчеркнул специалист.

Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.