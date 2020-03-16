Эксперт оценил сообщения о снижении базовой ставки ФРС США
- Reuters
В беседе с газетой «Известия» он отметил, что ситуация свидетельствует об опасениях начала мировой рецессии.
По его словам, опасения нагнетают панику среди трейдеров, инвесторов и бизнесменов, которые оценивают действия ФРС как признание того, что ситуация критическая.
«Меры финансового оздоровления и стимулирования могут не иметь должного эффекта для реального сектора — дешёвый кредит не может заменить поставки из Китая или другой страны в условиях карантина. Так что обозначенные действия ФРС и других центральных банков — это лишь попытка отсрочки наступления глобального кризиса», — подчеркнул специалист.
Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.