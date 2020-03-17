Число заразившихся коронавирусом в Британии почти достигло 2000

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 1950.

Об этом сообщает Sky News.

За сутки вирус обнаружили у 407 человек.

Согласно имеющимся данным, от COVID-19 в стране скончались 56 человек.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в стране.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.