Число заразившихся коронавирусом в Британии почти достигло 2000
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Об этом сообщает Sky News.
За сутки вирус обнаружили у 407 человек.
Согласно имеющимся данным, от COVID-19 в стране скончались 56 человек.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в стране.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.