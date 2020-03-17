Число заразившихся коронавирусом в Британии почти достигло 2000

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 1950.
Число заразившихся коронавирусом в Британии почти достигло 2000
  • Pixabay

Об этом сообщает Sky News.

За сутки вирус обнаружили у 407 человек.

Согласно имеющимся данным, от COVID-19 в стране скончались 56 человек.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в стране.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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