Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в Британии
- Reuters
«Похоже, что мы приближаемся к тому этапу, когда число случаев заражения начнёт быстро расти. Без решительных мер это число может начать удваиваться каждые пять или шесть дней», — сказал Джонсон в ходе экстренной пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter главы кабмина.
Он призвал британцев отказаться от посещения публичных мест, включая бары и пабы.
Ранее число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 1372, 35 заболевших скончались.