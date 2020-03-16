Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в Британии

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании может резко возрасти и начать удваиваться каждые пять или шесть дней, предупредил британский премьер Борис Джонсон.
Джонсон заявил о риске роста числа заражений COVID-19 в Британии
  • Reuters

«Похоже, что мы приближаемся к тому этапу, когда число случаев заражения начнёт быстро расти. Без решительных мер это число может начать удваиваться каждые пять или шесть дней», — сказал Джонсон в ходе экстренной пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter главы кабмина.

Он призвал британцев отказаться от посещения публичных мест, включая бары и пабы.

Ранее число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 1372, 35 заболевших скончались.

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