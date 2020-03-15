Число заразившихся коронавирусом в Британии превысило 1370
- РИА Новости
Информация представлена по состоянию на утро 15 марта.
Всего в королевстве проведено 40 279 тестов на COVID-19.
Результаты анализов 38 907 человек были отрицательными.
Ранее сообщалось о 590 случаях заражения новым типом коронавируса в Британии и десяти умерших от последствий заболевания.
Британские учёные призвали власти принять более решительные меры по борьбе с распространением коронавируса, иначе число заражённых может достичь миллионов.