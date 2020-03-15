Число заразившихся коронавирусом в Британии превысило 1370

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 1372. 35 заболевших скончались, сообщает британский Минздрав.
Число заразившихся коронавирусом в Британии превысило 1370
  • РИА Новости

Информация представлена по состоянию на утро 15 марта.

Всего в королевстве проведено 40 279 тестов на COVID-19.

Результаты анализов 38 907 человек были отрицательными.

Ранее сообщалось о 590 случаях заражения новым типом коронавируса в Британии и десяти умерших от последствий заболевания.

Британские учёные призвали власти принять более решительные меры по борьбе с распространением коронавируса, иначе число заражённых может достичь миллионов.

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