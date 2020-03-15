Учёные призвали власти Британии принять срочные меры против COVID-2019
- Reuters
«Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно», — цитирует РИА Новости открытое письмо учёных правительству.
Отмечается, что согласно мнению учёных, в случае если власти не примут срочных мер, то число заражённых в стране может достигнуть миллионов.
«В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель», — указано в тексте.
Ранее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 590.