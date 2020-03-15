Учёные призвали власти Британии принять срочные меры против COVID-2019

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Британские учёные призвали власти Великобритании принять более решительные меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, иначе число заражённых может достичь миллионов.
Учёные призвали власти Британии принять срочные меры против COVID-2019
  • Reuters

«Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно», — цитирует РИА Новости открытое письмо учёных правительству.

Отмечается, что согласно мнению учёных, в случае если власти не примут срочных мер, то число заражённых в стране может достигнуть миллионов.

«В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель», — указано в тексте.

Ранее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 590.

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